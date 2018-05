Per via Sparano avanti tutta ora gli alberi e i salotti verdi

BARI - Operazione via Sparano avanti tutta. Il restyling della main street del commercio cittadino aggiunge un altro tassello al progetto destinato a dotarla di una nuova immagine più snella e moderna, tra isolati a tema e salotti verdi ai principali incroci. Nei giorni scorsi infatti, sono iniziati i lavori al fine di dare vita alle aree verdi, piccole macchie di colore e ossigeno, frutto di specifiche modifiche introdotte dagli uffici tecnici comunali d’intesa con i progettisti per soddisfare le richieste avanzate dai cittadini.

Così ai cosiddetti salotti della Musica, letterario, Liberty e del Culto, si alterneranno delle isole di verde attrezzato in corrispondenza dei dieci incroci con le principali vie del commercio cittadino, piazza Umberto e piazza Moro. Si tratta di aree verdi attrezzate pensate per la sosta dei pedoni e la socializzazione con panchine dotate di spalliere, grandi fioriere con alberature e piante ornamentali (annesso impianto di irrigazione) ed elementi di arredo urbano. Ciascuna area brillerà di luce propria in virtù di uno specifico impianto di illuminazione, perfettamente integrato col sistema già realizzato sull'asse viario principale, di cui peraltro rappresenta una naturale estensione. Nel complesso, l’intervento riguarda una superficie maggiore del 10% rispetto a quella originariamente prevista.

Al momento, impresa e operai sono impegnati sull’incrocio tra via Sparano e via principe Amedeo, in corrispondenza del quale verranno anche alloggiati, mimetizzati tra arredi e fioriere, i quadri tecnici che costituiscono il cuore pulsante degli impianti di illuminazione, videosorveglianza, diffusione sonora e wi-fi. Le future isole di verde urbano saranno quindi dotate di ben quarantadue nuovi alberi ad alto fusto e di oltre cinquecento piante, suddivise in circa ventidue specie botaniche diverse. A caratterizzare ulteriormente il progetto è la differenziazione di ciascun incrocio in virtù della presenza di una specifica tipologia di albero. L’obiettivo è poter identificare nel tempo l’intersezione della strada grazie alla presenza degli alberi (come capita già oggi con i diversi isolati e gli edifici simbolici), che saranno da sei a otto per incrocio.

«Entro l’estate vedremo sicuramente l’intera via Sparano riqualificata nella sua area pedonale, mentre entro fine anno avremo modo di poterla ammirare nella sua interezza, ivi incluso il tratto che attraversa centralmente piazza Umberto e tutte le intersezioni», rassicura il sindaco Antonio Decaro nel corso del sopralluogo effettuato ieri.

«Sono appena iniziati i lavori per i cosiddetti “salotti verdi” chiesti dai cittadini, a partire dall’incrocio con via Principe Amedeo - spiega il primo cittadino -. Gli operai stanno realizzando i cordoli per le fioriere che conterranno gli alberi e le nuove piantumazioni. Lateralmente saranno posizionate le panchine con spalliere». Decaro spiega anche la scelta di ridurre la carreggiata agli incroci con le vie traverse. «I restringimenti rappresentano anche delle barriere per indurre le automobili a ridurre la velocità, in modo da creare delle naturali “zone 30” centrali e far si che chi transita sull’area pedonale possa attraversare con maggior facilità», dice ancora. «Questo è soltanto il primo dei sei incroci dove saranno realizzati i salotti verdi che guideranno i cittadini nel camminamento fino a piazza Umberto dove, presto cominceranno i lavori per la riqualificazione delle aree pedonali e il restauro del giardino storico», conclude il sindaco.