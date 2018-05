Giuseppe Conte, Decaro: spero inserisca Sud nel contratto

GIUSEPPE CONTE PREMIER - «Spero che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, proprio perché ha origini del Sud, possa allargare il contratto di governo con alcuni elementi che riguardino lo sviluppo dei territori, e quindi dei Comuni, e lo sviluppo in particolare della parte più a Sud del Paese».

Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, parlando con i giornalisti margine della cerimonia per la partenza del treno anticorruzione da Bari a Matera.

«Spero che il governo di Giuseppe Conte possa partire subito - ha aggiunto - perché le comunità che amministriamo come sindaci hanno bisogno di norme, di modifiche, e anche di qualche piccola deroga per salvare i bilanci di alcuni piccoli Comuni. E spero che Giuseppe Conte, in quanto uomo del Sud - ha ribadito il sindaco - possa aggiornare quel documento».

«Le parole di Fico, nei giorni scorsi, mi avevano fatto ben sperare - ha evidenziato Decaro - perché Fico parlava della ripartenza dai territori, e quindi dai Comuni, in particolare dai Comuni del Sud. Poi - ha concluso il presidente Anci - quelle parole del presidente della Camera non le ho ritrovate nel contratto di governo».