La comunità eritrea fa festa a Bari

La comunità eritrea di Bari celebra l'anniversario della liberazione dello Stato africano, avvenuta il 24 maggio 1991. Tutte le città in cui vi sono comunità eritree ricordano la Giornata dell'Indipendenza. A Bari, nella sede della comunità, in via Michele De Napoli 29, dalle 18.30, vi sarà un momento di condivisione e integrazione all'insegna delle tradizioni del Paese africano. All'iniziativa parteciperanno Antonio Decaro, l’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico e l'avvocato Francesco Paolo Bello, console onorario dello Stato d'Eritrea in Puglia.