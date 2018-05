Un recinto a Porto Rosso nega l'accesso al mare e alla spiaggia

MONOPOLI - Scogliera interdetta a Porto Rosso. Un recinto di circa 15 metri, alto un metro circa, fatto con rete e pali zincati infissi nel terreno a distanza regolare, separa la falesia dalla zona di accesso alla nota spiaggia a sud della città. È stato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Annese ad ordinare la sistemazione in seguito ad una ordinanza della Capitaneria di porto. Ma Nicolantonio Pilagatti «ReVolution Monopoli» non ha dubbi: «è stata realizzata a seguito di una nostra segnalazione del novembre 2016 in cui dicevamo che la costa si stava sbriciolando».

In particolare Pilagatti fa cenno al problema «dell’erosione e alla sensibilità ambientale» in seguito al distacco avvenuto nell’estate del 2016 in località «3 buchi» e alla segnalazione effettuata ai vigili urbani da Vito Marchitelli il 7 ottobre dello stesso anno «in merito a quanto sta accadendo a Cala Porto Rosso». Venivano segnalate buche profonde e non opportunamente segnalate e delimitate. Buche che si allargarono quando un tratto di quella falesia (leggi scogli) poi cadde in mare.

Una rete di protezione dunque, per evitare che ci si possa sporgere e fare male proprio in quel tratto dove la sera le coppie, ma anche i bambini, cercano refrigerio sotto le stelle. E proprio con la complicità del buio qualcuno poteva scivolare, cadere giù e farsi male. Ora c’è la rete zincata così nessuno può cadere o essere spinto involontariamente in basso. Un volo di 4 metri su scogli sconnessi, nei pressi di una zona storica di pregio archeologico, la Grotta delle Mura.

Pilagatti inoltre spiega che sta perlustrando anche le contrade per verificare se ci sono altre problematiche. A Capitolo, L’Assunta e a Lamalunga ha sentito la gente e in particolare a Lamalunga i cittadini hanno lamentato la rimozione della fontana pubblica avvenuta circa 4 mesi fa e posta lì nel lontano 1984, anche grazie, all’epoca, alla concessione di un piazzale ad accesso pubblico da parte del proprietario. «Abbiamo saputo - rammenta Pilagatti - che tra un mese circa dovrebbe essere installata una nuova fontana nella zona del parcheggio dinanzi alla scuola elementare della contrada. Ovviamente ci accerteremo che quanto dichiarato venga mantenuto».

I ReVolution chiedono anche maggior cura alle rotatorie poste agli svincoli d’uscita dalla città dove l’erba è alta. E poi, per domenica, «ReVolution Monopoli» annuncia che ospiterà ancora una volta «Giù le mani dal nostro mare» di Francesco Quarto. L’appuntamento è per domenica prossima alle 9.30 in contrada Pantanelli. Dalle 10.30 alle 11.15 la carovana si sposta a Porto Rosso e a Cala Porta Vecchia, per poi concludere dalle 11.30 alle 12.30 nei pressi del Palazzo di città.