Ministero valuta soluzioni di emergenza per Palagiustizia di Bari

BARI - «Per ragioni di opportuna cautela» il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria sta valutando «soluzioni di carattere emergenziale che possano contemperare l'opportunità di liberare» il Palagiustizia di via Nazariantz a Bari «con quella di consentire la regolare prosecuzione dell’attività giurisdizionale».

Lo spiega una nota del Ministero della Giustizia con riferimento alle criticità strutturali dell’edificio barese che ospita gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale penale, emerse da una recente relazione tecnica commissionata dall’Inail, ente proprietario del palazzo.

«Tra le soluzione individuate in queste ore - dice la nota - vi è la locazione di altro immobile immediatamente disponibile, il possibile utilizzo in via emergenziale e provvisoria dei locali della soppressa sezione distaccata di Modugno e dell’avvio di una nuova indagine di mercato che permetta una soluzione ponte, tale da assicurare una sistemazione unitaria nella città di Bari agli uffici interessati». «La situazione emersa nella relazione commissionata dall’Inail, - rileva il Ministero - pare evidenziare serie criticità strutturali che nei precedenti elaborati peritali non erano mai state indicate di tale misura e consistenza, e ciò nonostante gli interventi di risanamento attuati dalla proprietà».

La nota evidenzia che nella relazione «non vengono però determinate modalità e tempistiche per un eventuale rilascio dell’immobile, che dovranno ovviamente essere rimesse ad ulteriori più approfonditi sopralluoghi e indagini peritali e alle eventuali iniziative delle autorità competenti». Con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva all’edilizia giudiziaria barese, il Ministero ricorda, infine, la recente stipula del Protocollo d’Intesa «che consentirà finalmente di dare un’adeguata sistemazione agli uffici giudiziari cittadini presso l’area demaniale delle ex Caserme Milano e Capozzi. E' stata, altresì, avviata una ricerca di mercato per reperire un nuovo immobile in sostituzione del palazzo di giustizia di via Nazariantz».