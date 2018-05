Due giovani, un ragazzo e una ragazza, rispettivamente di 25 e 23 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti. I due erano a bordo di un'auto che è stata fermata per controlli a Giovinazzo: il comportamento nervoso dei due e i precedenti del ragazzo, convincevano i militari ad effettuare una perquisizione dell'utilitaria. Sotto il sedile lato passeggero una busta contenente ben mezzo chilo di eroina, pronta presumibilmente ad essere ceduta. Per i due sono scattate subito le manette e, all’esito della convalida del giudice, il ragazzo è stato ristretto presso il carcere di Bari, mentre la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.