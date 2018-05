Rifiuti, case e negozi è l'ora dei pagamenti delle tasse

TASSE RIFIUTI CASE NEGOZI - Tasse comunali e non, si avvicina l’appuntamento con le prime scadenze. A fine maggio ci sarà la scadenza della prima rata della tassa rifiuti (la Tari sarà anticipata di un paio di settimane), poi 15 giorni più tardi sarà la volta dell’acconto sull'Imu (l’imposta municipale sugli immobili che non siano l’abitazione principale), mentre entro la fine di giugno sarà tempo di Irpef e di modello «730» (ma quest’ultimo riguarda il fisco nazionale).

A livello locale quindi, per il secondo anno consecutivo, Palazzo di Città ha lasciato invariato il carico fiscale che grava sui cittadini baresi, in virtù della conferma sia delle aliquote Imu e Tasi (la tassa sui servizi indivisibili pressoché scomparsa) sia della Tari, annullando l’incremento dei costi della gestione dei rifiuti grazie all’utilizzo degli utili dell'Amiu e al ricorso alle casse comunali.

In tema di agevolazioni poi, sono state riproposti in fotocopia anche sconti ed esenzioni predisposti sulla Tari e sull’Imu sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Da qualche anno infatti la cosiddetta prima casa non è soggetta a tassazione, che però continua a gravare su tutte le altre categorie di immobili, ovvero le seconde case e affini per le quali sono ben 259mila i proprietari costretti a mettere mano al portafogli. Sono infatti soggette a Imu seconde case, uffici pubblici e studi privati, opifici, botteghe, negozi, garage e magazzini, suddivisi tra le diverse categorie catastali, al pari, tra le cosiddette abitazioni principali, degli immobili di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), che fanno eccezione.

L'aliquota base è del 10,6 per mille, alla quale si applicano riduzioni e sconti, che lo scorso anno, per il Comune, hanno rappresentato un minor gettito di circa 4 milioni. Così cinema, teatri e luoghi di spettacolo continuano a usufruire dell’aliquota ridotta del 7,6 per mille al pari di chi occupa un appartamento, quale abitazione principale, di proprietà di un parente di primo grado (genitori e figli), in virtù di un contratto (regolarmente registrato) di comodato d’uso.

A chi si trova nelle condizioni appena descritte, viene poi concessa un’ulteriore possibilità, data dall’abbattimento della base imponibile (la rendita catastale) della metà, ma solo se il comodante (chi concede la casa) possiede un solo immobile in Italia e abiti a Bari. In tal caso l’aliquota resta quella base del 10,6 per mille.

Invece, agli immobili locati a canone concordato (frequente il caso dell’affitto agli studenti) si applica l’aliquota pari al 3 per mille, in virtù dello sconto del 25% rispetto all’iniziale 4 per mille. Aliquota al 4,6 per mille poi per le case assegnate ai soci di cooperative edilizie, ancora prive del certificato di agibilità.

PROCEDURE - Al fine di poter usufruire delle suddette agevolazioni, i contribuenti hanno a disposizione ben 18 mesi. A partire da gennaio scorso e fino a tutto giugno 2019, gli aventi diritto potranno presentare apposita istanza presso l’ufficio Tributi di corso Vittorio Emanuele, per poi essere successivamente interpellati ai fini di verifiche e conferme. In ogni caso, per poter godere delle agevolazioni basterà dimostrare di aver presentato la richiesta.

NUMERI - Toccano quota 1.575 gli immobili affittati con locazione agevolata, a cui si aggiungono 1.450 case locate agli studenti. Oltre 3.500 invece, gli alloggi affidati in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado, mentre sono venti tra teatri e cooperative ad usufruire degli sconti.

TARI - Come detto è in aumento il costo di raccolta e gestione dei rifiuti, ma resta immutato il peso della tassa rifiuti sui cittadini. L’amministrazione Decaro ha infatti scelto di replicare lo schema tributario degli ultimi due anni, coprendo le maggiori spese - generate dal crescere del porta a porta e dalla sempre maggiore incidenza del conferimento in discarica dell’immondizia - grazie agli utili prodotti dall’Amiu (e con un minimo contributi da parte dalle casse comunali). In pratica, la Tari 2018 non è aumentata nonostante il contratto di servizio dell’Amiu costi ben 73,1 milioni, oltre 4,3 milioni in più rispetto all'anno precedente.

L’incremento (bloccato) della tariffa deriva anche dalla crescita dei costi correlati all’estensione a nuovi quartieri del servizio di raccolta differenziata «porta a porta» che sta per essere introdotto anche a Bari Vecchia, San Paolo Stanic, Carbonara, Ceglie e Loseto, in aggiunta ai territori a ridosso del litorale nord, comprendente Palese, Santo Spirito, San Girolamo, Fesca e San Cataldo. A breve, e gradualmente, saranno 150mila i cittadini interessati dal provvedimento, adottato da oltre un anno con l'obiettivo di tutelare maggiormente l’ambiente e raggiungere e superare il 65% di rifiuto differenziato raccolto.



PARAGONI - A Bari, l’importo medio per abitante dell’imposta Tari si attesta a 225 euro, mentre la media nazionale Tari nei comuni con oltre 150mila abitanti è fissata a 260 euro. Il capoluogo è sotto media anche per il costo unitario per tonnellata di rifiuto gestito: 370 contro i 423 euro nazionali.

AIUTI - «Anche quest’anno - spiega l’assessore al Bilancio, Alessandro D’Adamo - è stato deciso di confermare tutte le esenzioni e le riduzioni Tari in favore delle famiglie in difficoltà, nonché le agevolazioni in favore di imprese che virtuosamente avviano i rifiuti al loro riutilizzo. Nel complesso le risorse per coprire gli sconti ammontano a oltre 3,1 milioni di euro (più 20% rispetto al 2017)».

In particolare esenzioni e riduzioni riguardano famiglie a basso reddito, nuclei familiari numerosi o composti da ultraottantenni. Previste anche agevolazioni in favore di imprese che virtuosamente avviano i rifiuti al loro riutilizzo. Non pagano quindi la Tari i nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 5mila euro o formati da 6 o più persone con reddito minore di 25mila euro oppure le famiglie composte da ultra-ottantenni che guadagnano meno di 10mila euro l’anno. Ribadita la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari residenti nei quartieri virtuosi che superano il 50% di raccolta differenziata.

SCADENZE E RATE - Già in viaggio gli avvisi di pagamento con prima scadenza fissata per il 31 maggio (fine luglio, settembre e novembre le altre tre) con l’obiettivo di riuscire ad incassare la Tari entro l’anno di competenza. Qualora i bollettini arrivassero oltre fine mese (in molti casi è probabile), chi intende pagare a rate, potrà in occasione della seconda deadline (31 luglio) versare le prime due tranche senza incorrere in sanzioni e interessi. Fermo restando la possibilità di mettersi in regola in un’unica soluzione.