Bari, bilancio non approvato, diffida del prefetto. «E Decaro va a Corfù»

Bilancio consuntivo 2017, il Prefetto diffida il Comune ad approvarlo urgentemente. E le opposizioni salgono sulle barricate. «Dopo le nostre segnalazioni al Prefetto, è arrivata puntuale la diffida al Comune di Bari», segnalano in una nota Giuseppe Carrieri (Ic), Michele Caradonna (Fd’I) e Michele Picaro (FI). «Il prefetto ricorda come, in caso di mancata immediata approvazione, saranno attivate le procedure per lo scioglimento di giunta o consiglio comunale. Siamo di fronte quindi all'ennesimo ritardo e pasticcio amministrativo di Decaro e della sua giunta che mette a rischio il Comune e la gestione amministrativa dell'ente», aggiungono, denunciando «la mancanza di una data certa entro la quale il consiglio comunale potrà esaminare uno dei principali documenti contabili cittadini che dimostra le tasse incassate e le spese sostenute». «In questa grave situazione, paradossale e allarmante è peraltro la condotta del sindaco, assente per tre giorni per partecipare a Corfù alle “celebrazioni del 154 anniversario dell'unificazione delle isole Ionie alla Grecia”».