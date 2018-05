Ventotto telefonate in un giorno, messaggi vocali via whatsapp e visite presso l'abitazione: per un 53enne di Bitonto la scelta della sua ex 41enne di interrompere la relazione era qualcosa difficile da manda giù. Una situazione che ha costretto la donna, per l'escalation di condotte vessatorie, a rivolgesi alla polizia ottenendo un provvedimento di divieto di avvicinamento da parte dell'uomo ai luoghi frequentati da lei.

Tale provvedimento non avrebbe sortito l'effetto sperato tant'è che le condotte moleste dell'uomo si sarebbero fatte più insistenti perseguitando la vittima anche sul luogo di lavoro. A questo punto la donna si è rivolta ancora una volta agli agenti del Commissariato di Bitonto arrestando il persecutore. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in esecuzione della misura emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica.