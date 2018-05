Risultava nullatenente ma possedeva ingenti beni immobili

BARI - Dichiaravano un reddito complessivo di 12mila euro lordi in tre, padre madre e figlio, pur disponendo di beni immobili del valore di centinaia di migliaia di euro. La Guardia di Finanza di Altamura, su disposizione della sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, ha sequestrato una abitazione e quattro terreni del valore di circa 450mila euro ad un pluripregiudicato di Santeramo in Colle (Bari), nullafacente, già condannato per reati di associazione mafiosa, traffico di droga e ricettazione.

Le indagini patrimoniali hanno consentito di accertare «da un lato la pericolosità sociale del soggetto, e dall’altro la sproporzione tra le fonti di reddito ufficiali e la reale capacità economica allo stesso riconducibile anche a mezzo del suo nucleo familiare». L’unico reddito familiare dichiarato risultava quello del padre del pluripregiudicato, legato all’attività di macellaio. I beni in suo possesso, dunque, oggi sottoposti a sequestro, sono ritenuti accumulati grazie a proventi di attività illecite.

«Obiettivo strategico di primaria importanza è, infatti, - spiegano i finanzieri in una nota - quello del contrasto alle proiezioni economiche della criminalità, mediante l’aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie riferibili direttamente o indirettamente alle organizzazioni delinquenziali, nonché alle loro capacità di infiltrazione nell’economia legale».