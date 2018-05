Assenteismo tra i vigilantes, dieci indagati al porto di Bari

BARI - Adesso spunta anche il fascicolo sull’assenteismo. Si allarga l’inchiesta sfociata un mese fa con gli arresti nell’ambito dell’indagine sulle presunte infiltrazioni del clan Capriati nell’Ariete, cooperativa che gestiva alcuni servizi all’interno del porto. La Procura di Bari, infatti, adesso indaga anche per truffa ai danni dell’Autorità portuale. Nel mirino del Pm antimafia Isabella Ginefra che coordina le indagini degli agenti della Squadra mobile, è finita infatti anche l’attività di una decina di soci della Cooperativa Ariete, ritenuti dagli inquirenti affiliati al clan che ambiva a rinascere dalle sue ceneri, proprio mettendo le mani sul porto. C’era chi, durante i turni di servizio all’interno dello scalo barese, si assentava per ragioni personali. E chi, stando alle indagini, durante il turno di servizio, commetteva reati anche all’interno del porto. La Polizia, infatti, ha documentato gli incontri tra pregiudicati fuori dallo scalo barese durante il loro turno di servizio. Insomma, secondo l’accusa, c’era chi, in Ariete, timbrava e anziché occuparsi di vigilanza e sicurezza (circostanza già di per sé anomala, dal momento che qualcuno di loro era noto alle forze dell’ordine), faceva altro. Anche attività illecite. Essendo l’Autorità portuale un ente pubblico, la nuova ipotesi di reato è, appunto, truffa i danni dello Stato. Gli accertamenti in corso nel fascicolo parallelo riguardano una decina di persone.

Il clan Capriati, ricordiamo, per dirla con le parole della pubblica accusa avrebbe «acquisito in modo diretto e indiretto attraverso la “Ariete Società Cooperativa”, il controllo del servizio di assistenza e regolazione del traffico veicolare, connesso ai traffici e alle operazioni portuali, all’interno del porto di Bari».

Insomma, il clan di Bari Vecchia controllava la sicurezza del porto, anche grazie alla presunta complicità dei responsabili del settore trasporti della cooperativa che proprio quell’anno, era il 2014, subentrò alla Porti Levante Security (che però mantenne le funzioni di vigilanza) nel controllo della viabilità. Compresi i dipendenti. La maggior parte (26 su 44), ed è questo il punto, imparentati o affiliati ai Capriati, stando all’accusa. «Non abbiamo scelto il personale, ma è transitato in virtù della clausola sociale», ha però sempre sostenuto la cooperativa che ha ereditato gran parte dei lavoratori dalla vecchia Porti Levante. «Siamo estranei ai fatti e parte lesa».

Eppure, sentito dagli investigatori, l’ex responsabile del personale di Ariete ha messo a verbale che l’elenco del personale da assumere «era stato proposto dall’Autorità Portuale». Il riferimento è alla gestione che ha preceduto quella attuale. Quanto basta per parlare di una «tendenza dell’Autorità portuale, appaltatore alla Ariete Società Cooperativa di servizi delicati e ad obiettivi sensibili, a non informare né in via preventiva, tanto meno conoscitiva» le forze dell’ordine. Parola del gip del Tribunale di Bari Francesco Pellecchia. Tanto più che «questa inspiegabile tendenza di autogestione ha contribuito ad accrescere il peso criminale di numerosi soggetti gravitanti tra la sfera di ambito portuale e le mura del borgo antico».

Se chi deve controllare è un criminale, insomma, come ritiene l’accusa, facile capire perché il clan puntava allo scalo barese con tanta insistenza «I Capriati - riassume il gip condividendo sul punto l’impostazione accusatoria - hanno utilizzato il porto di Bari per incontrare in assoluta sicurezza persone, soggetti pregiudicati, con i quali condividere gli stessi interessi illeciti, nonostante tutta l’area dello scalo marittimo fosse rigidamente preclusa a chiunque non avesse avuto specifico titolo per farvi accesso». Un porto, insomma, che «sembrerebbe divenuto una “pertinenza” del borgo antico nella disponibilità del clan Capriati che, sotto l’egida di Capriati Filippo, è riuscito a radicarsi nella società di servizi portuali Ariete attraverso l’assunzione di famigliari e adepti, in grado di rafforzare il vincolo associativo». In questo modo il clan «mantiene vivo e potente il gruppo criminale». Controllare la viabilità «è stato un evidente segnale di forza», attraverso Ariete «completamente assoggettata agli interessi del clan Capriati».

In 13 finirono in carcere, 5 ai domiciliari. Disposto anche un obbligo di dimora e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. In tutto, 21 misure. Tra i 50 indagati ci sono pregiudicati, la manovalanza che eseguiva furti, rapine, spaccio ed estorsioni, due dipendenti della cooperativa «Ariete».