Ecco «Newspapergame» il galà degli studenti-giornalisti

BARI - Anche quest’anno tutto è pronto per andare in scena. È il caso di usare il termine teatrale visto che da qualche anno la serata di premiazione del «Newspapergame», il progetto de La Gazzetta del Mezzogiorno ideato per le scuole di di Puglia e di Basilicata, si tiene all’interno del teatro Petruzzelli di Bari, mentre i giovani attori sono come sempre gli studenti pugliesi e lucani pronti a essere premiati per gli articoli elaborati. Durante la serata, oltre ai premi e riconoscimenti per le scuole e per i singoli studenti, ci saranno come sempre momenti dedicati alla musica e al cabaret per allietare il pubblico in sala.

La macchina della 17esima edizione del «Newspapergame», quindi, è pronta per partire questa sera alle 18, con gli studenti che saranno premiati per gli articoli pubblicati dalla Gazzetta e scelti da una giuria di giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno che ha valutato le pertinenze dei temi prodotti dai giovani redattori. All’edizione 2018 si sono iscritti 260 istituti scolastici pugliesi e lucani, impegnati nella scrittura di numerosi articoli sia per la versione cartacea che digitale. I contenuti, come sempre, sono stati redatti direttamente dagli studenti, coordinati dai loro docenti e organizzati in mini- redazioni.

Anche in questa edizione i numeri sono davvero importanti: circa 30mila ragazzi partecipanti, 900 classi e 1500 docenti impegnati nella realizzazione delle pagine. Portare il giornale in classe e la scuola in prima pagina, è sempre stato l’intento del concorso «Newspapergame» che da diciassette anni vede impegnata La Gazzetta del Mezzogiorno nelle scuole elementari (le classi V) e nelle scuole secondarie di I e II grado e superiori di Puglia e Basilicata, nello stimolare la creatività degli studenti confrontandosi con il linguaggio nuovo e affascinate come quello del giornalismo.

Produrre articoli sugli argomenti di diversa natura, insieme alla lettura del quotidiano in classe, crea una ulteriore opportunità di crescita che si integra con la formazione scolastica. Per questo il «NewspaperGame» continua a suscitare notevole interesse da parte della scuola perché riesce a dare la possibilità ai ragazzi di entrare direttamente a contatto con il mondo dell’informazione e di cimentarsi in un lavoro di équipe, proprio come accade nella redazione di un quotidiano.

Non è un caso che all’iniziativa, che ha come obiettivo la crescita culturale dei ragazzi parallelamente a quella scolastica, aderiscono ogni anno con entusiasmo sponsor istituzionali come la Regione Puglia, quest’anno presente con l’Assessorato alla Formazione e Lavoro e l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, oltre che all’immancabile Consiglio Regionale. Coinvolta anche la Regione Basilicata, in questa edizione attraverso le attività della fondazione osservatorio ambientale Farbas nell’ambito del progetto «Lucania Natura madre». Poi, dopo l’ottima esperienza degli scorsi anni, Inail, Fal Ferrovie Appulo Lucane, la Banca di Credito Cooperativo di Bari e Puglia Sounds, hanno confermato con grande partecipazione il loro sostegno al progetto.

