Bari, dopo il ricorso l'Oncologico resta senza direttore scientifico

Vertici dell’Oncologico, tutto da rifare. O almeno così sembra, dopo la rinuncia del dott. Giampietro Gasparini alla nomina quinquennale di direttore scientifico dell'Istituto tumori Irccs «Giovanni Paolo II». «Una nomina firmata dal ministro Lorenzin a gennaio e notificata a marzo - riferisce l’oncologo alla “Gazzetta” scorso, oltre un anno dopo essere stato costretto a lasciare la guida dell’Istituto a causa della vertenza giudiziaria per quel posto».

Nel febbraio 2017 infatti la designazione di Gasparini fu sospesa da un ricorso presentato dal prof. Massimo Federico (concorrente per la stessa designazione) e accolto dal Tar Lazio, ragion per cui per oltre un anno le funzioni sono state gestite da due direttori facenti funzione, i dottori Nicola Silvestris e Girolamo Ranieri.

Alla fine dell’iter della giustizia amministrativa però all’inizio di quest’anno il ministero della Salute aveva confermato la sua scelta a favore di Gasparini. Oncologo fra i più conosciuti in Italia, Gasparini è autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche.

«È però passato tanto tempo, nell’Istituto sono stati fatti molti cambiamenti e per queste ragioni ho presentato la rinuncia alla nomina» spiega il dr. Gasparini alla «Gazzetta».

Nel decreto di nomina, il ministro indicava fra le ragioni a favore di Gasparini la politica del «rientro dei cervelli» nelle strutture di ricerca e cura dei tumori in Italia. «Avevo presentato il mio progetto che andava in questa direzione - conferma Gasparini - e a Bari avevo fatto venire due ricercatori italiani dagli Stati Uniti, una tedesca e un francese. Adesso ho trovato un percorso di lavoro che non era quello impostato da me». Adesso è prevedibile l’apertura di un nuovo concorso. [arm. fiz.]