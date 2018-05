Il 73enne barese Francesco Saverio Damiani Alberotanza, della nota famiglia imprenditoriale barese, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7, sulla strada provinciale che collega Bari ad Altamura, nei pressi dello svincolo per Binetto e Toritto. L'uomo, in base a una prima ricostruzione dei fatti, era alla guida di una Ferrari e, probabilmente per un malore, ha perso il controllo dell'auto che si è scontrata prima con un furgone e poi ha finito la sua corsa contro il guard rail. Per il 73enne di Bari, non c’è stato nulla da fare. Il conducente del furgone è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.