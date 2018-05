800 runner nell'Alta Murgia, al via il Trail delle 5 Querce

GRAVINA - E’ una delle gare più attese dal mondo dei podisti pugliesi perché si svolge in perfetta armonia con la natura e propone un percorso di rara bellezza tra i canyon di Gravina in Puglia e il Bosco Difesa Grande nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Domenica 20 maggio ritorna a Gravina il Trail delle 5 Querce, giunto alla sua VII°edizione, la manifestazione che più di tutte ha contribuito a far esplodere il fenomeno del trail running in Puglia, dando vita al Circuito Puglia Trail.

Per la gara podistica outdoor pugliese più dura dell’anno, all’insegna della natura e dell’avventura, sono attesi a Gravina circa 800 atleti provenienti da ogni regione d’Italia, che correranno in un percorso di 28 km tra i sentieri variopinti del Bosco “Difesa Grande”, incastonato tra gli jazzi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e le cavità carsiche della gravina di Gravina in Puglia, nei luoghi di una civiltà rupestre e del parco archeologico. Con loro ci saranno la campionessa italiana di Ultra Trail, Lidia Mongelli e l’atleta 28enne Luigi Zullo, dominatore delle passate edizioni del Trail delle 5 Querce.

La partenza del “Trail delle 5 Querce” è prevista alle ore 8.00 di domenica 20 maggio presso l’Area Fiera di Gravina, mentre alle 12.00 avverrà la cerimonia di premiazione (primo uomo e prima donna assoluti, primi 5 di categoria, prime 5 società più numerose).

La gara sarà preceduta da una marcia silenziosa per sensibilizzare la città e i partecipanti sul tema della violenza contro le donne: i “1000 Passi contro la violenza” si svolgeranno dalle ore 7.30 in un percorso di 3 km che parte dalla Fiera di Gravina e terminerà al pianoro Madonna della Stella, punto panoramico da cui ammirare il paesaggio e seguire parte del percorso della gara.

Il Trail running, specialità della corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale e caratterizzata da percorsi lunghi e da dislivelli importanti, ha tra i suoi valori "etici" specifici l'autenticità: il trail è praticato in armonia con la natura e con gli altri, all'insegna della semplicità, della convivialità e del rispetto per la natura e per gli altri concorrenti. E così dall'amore per il proprio territorio (Gravina e la Murgia) e per questa disciplina, nel 2010 un giovane gruppo di amici ha costituito l'Associazione Gravina Festina Lente, impegnandosi a far conoscere in Puglia e nel Mezzogiorno questa nuova disciplina insieme alla promozione del territorio e della cultura sportiva.