Un 52enne è stato arrestato dai Carabinieri di Acquaviva delle Fonti, dopo il rinvenimento all'interno di un fondo agricolo con annessa casa rurale di una pistola semiautomatica marca “Bernardelli” modello “Compact”, cal. 9, con matricola abrasa, ben conservata, con 9 cartucce cal.9x21 e 5 cartucce cal.9x19 parabellum. L'arma era sotterrata. Il proprietario ed utilizzatore del terreno, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato, pertanto, tratto in arresto per detenzione illegale di armi ed associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Sulla pistola sottoposta a sequestro unitamente al relativo munizionamento, saranno effettuati accertamenti volti a risalirne alla provenienza, nonché all’eventuale impiego della stessa in azioni criminali.