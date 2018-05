Infermiere aggredito da un paziente in ospedale

BARI - Un infermiere in servizio nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Altamura (Bari) è stato aggredito da un paziente ed ha riportato lievi ferite. È accaduto ieri pomeriggio. Lo conferma la direzione generale della Asl di Bari. L’aggressore, dopo aver colpito l’infermiere, è stato bloccato da quattro operatori sanitari presenti nel reparto, i quali hanno anche chiesto l’intervento di una guardia giurata.

Il sindacato Usppi, nel denunciare l’episodio, ricorda che i medici psichiatri e il personale degli Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) «costantemente rischiano aggressioni con conseguenze che potrebbero essere nefaste come ci insegna il caso Labriola». «L'Usppi - è detto in una nota - non ci sta, non aspetteremo oltre, vogliamo interventi ad horas che mettano in sicurezza il personale». A tal proposito il sindacato ha organizzato un sit-in di protesta dinanzi all’ospedale di Altamura per il prossimo 22 Maggio alle ore 12.