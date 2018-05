Hiv, circolare Regione Puglia: «Nelle Asl test anonimi»

Circolare Regione Puglia: tutti gli ospedali pugliesi devono offrire il test per l'Hiv in forma anonima e senza prenotazione, evitando di registrare nel sistema informatico i dati del paziente. È quanto prevede una circolare operativa (compresi gli ecclesiastici) che mira a superare le criticità registrate negli ultimi anni sui test anonimi.

Nel 2017 è stato predisposto un piano di offerta attiva del test per l'Hiv, mirato sulla necessità di sottoporre a test tutte le persone a rischio. Fino ad oggi, però, l’anonimato non era garantito perché la gran parte dei laboratori chiedeva almeno il codice fiscale. Ora la Regione Puglia ha dato una disposizione precisa che risolve il problema amministrativo: insieme al codice prestazione «B01», i laboratori dovranno inserire nel sistema informatico un codice fiscale o e una data di nascita fittizia. Il paziente potrà anche decidere di non dichiarare le proprie vere generalità: nel referto potrà essere riportato anche un nome di comodo. Così i test risulteranno completamente anonimi.

La circolare della Regione Puglia prescrive anche l'obbligo di «counseling» prima e dopo i test Hiv anonimi: prima perché è necessario stabilire insieme al paziente se è davvero necessario sottoporsi allo screening, dopo perché quando il risultato è positivo, il paziente deve essere accompagnato in un centro di malattie infettive perché i risultati vanno «interpretati» e bisogna completare l’algoritmo con i test di secondo livello.

In Puglia, secondo i dati più recenti, ogni anno si registrano circa 100 nuovi casi di sieropositività. Ma esiste un problema legato al tempo: spesso l'infezione da Hiv si scopre troppo tardi anche perché si ritarda nel fare il test in quanto non anonimi.