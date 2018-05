Passeggeri con 108mila euro non dichiarati

BARI- Valuta non dichiarata per un importo complessivo di 108.000 euro è stata scoperta all’aeroporto di Bari nel bagaglio di passeggeri durante controlli compiuti da funzionari dell’Ufficio delle Dogane, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza.

I tentativi di esportazione illecita del denaro hanno riguardato tre cittadini russi in partenza per la Bielorussia e un italiano diretto in Turchia. Mentre tentativi di importazione hanno riguardato un cittadino greco in arrivo dall’Arabia Saudita e tre cittadini italiani in arrivo dall’Albania, dal Montenegro e dall’Argentina.

Tutti i trasgressori hanno fatto l’oblazione immediata che consente di estinguere la violazione con il pagamento di una somma commisurata all’importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro.