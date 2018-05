Medico del «Miulli» miglior cardiologo d'Italia

BARI - Il dott. Massimo Grimaldi, responsabile della U.O.S.D. di Aritmologia dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti è stato votato come miglior cardiologo d’Italia ai Top Doctors Awards per l’anno 2017. La consegna del premio - riferisce una nota dell’ospedale - è avvenuta questa mattina negli spazi dell’Ente Ecclesiastico alla presenza di Mons. Domenico Laddaga (Delegato del Vescovo), del dott. Fabrizio Celani (Direttore Sanitario del Miulli), del dott. Tommaso Langialonga (Direttore della U.O.C. di Cardiologia del Miulli), del dott. Giuseppe De Lillo (Direttore Operations del Miulli) e dei referenti di Top Doctors.

I Top Doctors Awards - precisa la nota - sono un premio all’eccellenza medica assegnato da anni negli Stati Uniti e che ora viene assegnato anche in Italia. I dottori premiati sono gli specialisti più apprezzati a livello nazionale, individuati attraverso il processo di selezione che la compagnia porta avanti durante tutto l’anno. Sono gli stessi medici ad eleggere i colleghi ai quali affiderebbero la propria salute o quella di un familiare, attraverso le segnalazioni realizzate. Gli Awards sono assegnati su base rigorosa e per accedere alla selezione è necessario venire segnalati da un collega. Successivamente occorre poi superare un processo di selezione in base al quale solo il 10% dei dottori valutati supera l’auditing di qualità ed entra a far parte del panel.