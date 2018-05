L'Asl Bari acquisisce l'area per l'ospedale di Monopoli-Fasano

BARI - «Mi fa piacere constatare che prosegue spedito il percorso amministrativo che porterà alla realizzazione, tra le province di Bari e Brindisi, di una struttura sanitaria all’avanguardia, che contribuirà moltissimo ad elevare la capacità di rispondere ai bisogni della salute dei pugliesi». Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in una nota in cui si comunica che la Asl di Bari, con la stipula degli atti notarili, ha terminato il percorso per l’acquisizione della proprietà delle aree su cui dovrà sorgere il Nuovo Ospedale del Sud-Est barese, Monopoli-Fasano, per un importo pari a circa quattro milioni di euro. Ora la Asl potrà avviare con urgenza sia i lavori di bonifica bellica dell’intera area (una superficie di circa 178.000 metri quadri comprensiva anche di parcheggio e verde), sia i lavori di espianto e re-impianto degli ulivi monumentali.

"La politica sanitaria della Regione Puglia - sottolinea Emiliano - si fa concreta: grandi e pochi ospedali per garantire la massima efficienza e la migliore qualità delle cure». «I piccoli ospedali a cui eravamo abituati - evidenzia il governatore - sono pericolosi e sono stati superati dai tempi e dalla innovazione tecnologica sempre più specialistica e altamente costosa. Molto territorio, quindi, per la cronicità con le Case della Salute, e pochi ospedali grandi per le eccellenze».

«Siamo convinti - aggiunge il direttore del Dipartimento regionale Politiche della Salute, Giancarlo Ruscitti - che occorrerà continuare a lavorare giorno dopo giorno con la stessa tenacia impiegata sinora». «Per me - conclude il commissario straordinario della Asl Bari, Vito Montanaro - è un onore e una grande sfida poter misurare il gruppo di lavoro che rappresento dal punto di vista professionale con una realizzazione di portata storica come quella del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese Monopoli Fasano».