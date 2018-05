Bari Vecchia, via i cassonetti entro l’estate il porta a porta

di Antonella Fanizzi

Entro l’estate, probabilmente già da fine agosto o comunque da settembre, i cassonetti saranno rimossi dalle piazze e dai vicoli della città vecchia. Dopo aver coinvolto le zone a nord di Bari, la rivoluzione dei rifiuti sta per allargarsi alla parte più antica della città, quella con i monumenti, le chiese e i manufatti architettonici di pregio, e che rappresenta il biglietto da visita per gli ospiti alla scoperta delle bellezze del capoluogo pugliese.

Il Comune sta studiando le modalità più opportune per estendere la raccolta porta a porta, in modo da preservare il decoro dei luoghi, spesso ridotti a discariche a cielo aperto, e per venire incontro alle esigenze degli abitanti, in realtà poco propensi persino a rispettare l’obbligo di separare l’immondizia in base alla tipologia degli scarti.

L’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, ha però un asso nella manica. Fa una premessa: «Quella di posizionare in punti strategici una serie di isole ecologiche, al momento è una ipotesi di lavoro». L’idea è quella di dotare la città vecchia di postazioni fisse nelle quali soltanto i residenti, e non i commercianti o i ristoratori, potrebbero conferire plastica, vetro e frazione organica prodotti in eccesso e difficili da smaltire rispettando il calendario dei ritiri programmati su base settimanale. «Nei quartieri dove funziona il porta a porta - dice l’assessore - esistono i centri comunali di stoccaggio dell’Amiu, che a Bari vecchia invece sono assenti. Stiamo pensando di colmare tale lacuna attraverso il posizionamento delle isole ecologiche: questi grandi contenitori potranno aprirsi strisciando la tessera sanitaria oppure il codice fiscale, le carte che servono a identificare gli utenti abilitati a usufruire di tali raccoglitori».

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla novità, parte oggi dalla Corridoni «Bari fa la differenza», la campagna di informazione rivolta agli alunni delle scuole elementari: in programma due incontri con quattro ecoanimatori che coinvolgeranno cento bambini. Si tratta di un processo di comunità che ha lo scopo di responsabilizzare i più piccoli attraverso la formazione di «opinion leader», gli eco-capitani che a turno si occuperanno di controllare il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei compagni e degli insegnanti durante il momento della merenda.

Tutti i piccoli riceveranno inoltre un ecoricettario da portare a casa e da condividere con la famiglia, con quattro ricette della nostra tradizione culinaria e con le indicazioni per il corretto conferimento di tutti gli imballaggi degli ingredienti.

Ai primi di giugno ci sarà uno show cooking: la scolaresca sarà divisa in quattro squadre, ognuna delle quali dovrà impiattare un piatto della tradizione in contenitori di vetro, carta, plastica e alluminio.

«Questo progetto - commenta Petruzzelli - è innovativo perché affida ai bambini il ruolo di controllori, sia a scuola sia in casa, in materia di corretto conferimento dei rifiuti. Saranno loro a guidare il comportamento degli adulti. Siamo sempre più convinti che i reali agenti del cambiamento, in questo grande processo di trasformazione delle nostre abitudini, siano proprio i più piccoli. È su di loro che dobbiamo investire».