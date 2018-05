«Dr. Jekyll & Mr. Music», concerto di beneficenza a Bari

BARI - I Lions rinnovano l'appuntamento con la beneficenza. Il Lions Club San Nicola e il Lions Club Bari hanno organizzato, col patrocinio gratuito dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Bari, il concerto di beneficenza «Dr. Jekyll & Mr. Music» per raccogliere fondi da destinare all'attività di Oftalmochirurgia in Moldavia (all'ospedale civile di Criuleni) e ai corsi di mobilità per non vedenti nella città di Bari.

L'evento è in programma venerdì 8 giugno alle ore 20 al Nuovo Cinema Palazzo, in corso Sonnino a Bari. Sette complessi musicali, composti in massima parte da medici e professionisti della musica, si susseguiranno sul palco suonando un ampio repertorio che andrà dai successi di Ennio Morricone a quelli dei Dire Straits fino alla musica napoletana d’autore e ai classici di Lucio Battisti.

I posti sono numerati. Per informazioni e prenotazioni: 3337227569, 3466403991 e 3351240461.