Bari, Amtab: vita dura per chi non paga

BARI - È ormai vita dura per i «portoghesi» a bordo delle linee Amtab. Ieri, un giovanotto (27 anni) è stato scoperto senza biglietto e poi bloccato, dopo aver tentato invano di dileguarsi, per essere portato al comando della polizia municipale per l’identificazione. La settimana scorsa invece, un altro viaggiatore a scrocco, una volta beccato, ha addirittura tirato il freno di emergenza per inscenare la fuga e tentare di aggredire uno dei controllori. Entrambi non l’hanno passata liscia. Sono stati multati e denunciati.

È il risultato della sempre maggiore attenzione dell’azienda comunale responsabile del trasporto urbano, che ha da tempo avviato una massiccia operazione repressiva contro i furbetti da ticket, con il non secondario obiettivo di un cambio di rotta culturale (una vera e propria inversione a U) tra i numerosi fruitori del servizio, purtroppo storicamente abituati a viaggiare gratis.

Infatti, da oltre un anno, per volere del compianto comandante Nicola Marzulli (allora alla presidenza dell’Amtab), è stato testato e avviato un sistema che prevede controlli congiunti dei verificatori di bordo e della polizia municipale, con gli agenti appostati in speciali posti di blocco in grado di permettere loro di salire a bordo e avviare controlli a tappeto. A marzo come ad aprile, sono stati centinaia i verbali di contestazione a passeggeri trovati senza il biglietto, a testimonianza di un’operazione avviata all’alba di due anni fa, poi certificata dai numeri, che attestano per tutto il 2016 un incasso da vendita dei titoli di trasporto di ben 6,7 milioni, con un incremento del 25% sull’anno precedente (5,3 milioni). Tendenza verso l’alto ribadita lo scorso anno con la voce biglietti schizzata a 7,8 milioni (anche se sono considerati anche i biglietti dei park &ride).

«La tendenza al miglioramento è continua proprio per effetto della continua attività di controllo, avviata ormai nel 2016», afferma il direttore generale Amtab Francesco Lucibello, ricordando la prossima adozione di importanti novità, proprio per tentare di stanare una piccola sacca di riottosi che continua a non pagare il biglietto. «Prima dell’estate, su un paio di linee sperimenteremo i tornelli a bordo del bus, con obbligo di salita dalle porte anteriori - spiega - per obliterare il biglietto». Intanto, è in corso di svolgimento la gara per introdurre l’utilizzo dei biglietti elettronici, acquistabili on line, che vengono poi letti a bordo grazie alla tecnologia ottica. «Dobbiamo scegliere tra le proposte di cinque concorrenti», dice ancora il direttore.