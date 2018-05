Terlizzi, scoperta piantagione di canapa: in manette 70enne

Un 70enne insospettabile molfettese è stato arrestato dai Carabinieri mentre coltivava canapa indiana. Nel suo appezzamento di terreno, in località Chiancara-Paù, a Terlizzi, i militari hanno scoperto una piantagione composta da 300 piante dell’altezza media di un metro e mezzo. Le piante rigogliose e ben curate erano sparse in vari punti del fondo agricolo, disposte su più filari oppure raccolte in varie aiuole di diversa dimensione. Le stesse, in alcuni punti, erano state ben nascoste da altri alberi da frutto, che ne rendevano più difficile l’individuazione. Era presente, inoltre, un vero e proprio impianto di irrigazione che serviva quasi tutta la piantagione. Il 70enne, proprietario del terreno, dopo essere giunto sul posto ed essersi assicurato di non essere seguito e osservato da nessuno, si prodigava ad annaffiare, zappare e controllare con molta cura il fogliame delle piante di marijuana. Per tale motivo, i militari decidevano di intervenire e mettere fine a tale illecita attività. Al termine degli accertamenti, l’uomo, incensurato, su disposizione della Procura di Trani veniva posto agli arresti domiciliari.