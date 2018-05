Ruota panoramica addio il Comune ne cerca un’altra

Innanzitutto un’altra «meravigliosa» ruota panoramica oppure in second’ordine una torre. In ogni caso un’attrazione che tenda verso l’alto e possa portare baresi e non a godere di cielo e panorama. A darne notizia è l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Carla Palone, mentre sono in corso le operazioni di smontaggio della ruota panoramica, la «Diamond wheel» che ha stazionato sulla storica rotonda del lungomare Di Crollalanza, dallo scorso 6 dicembre. Infatti, nelle prossime settimane l’impresa che gestisce la ruota si trasferirà sulla Riviera Romagnola.

«La presenza della ruota panoramica è stato un grande successo per Bari - spiega Palone - lo dimostrano l’affetto con cui i baresi l’hanno vissuta e il rammarico con cui in questi giorni stanno salutando una delle attrazioni più importanti che la nostra città abbia mai avuto». «Come già annunciato, siamo in contatto con i gestori per replicare l’esperienza della ruota nei prossimi mesi, forse già in autunno», spiega, ribadendo che «sempre in collaborazione con la Camera di Commercio, stiamo lavorando per portare un’altra attrazione a Bari: un altra ruota delle stesse dimensioni o una torre».

BariNasce Un flash mob organizzato e messo in atto in largo Giannella dal comitato BariNasce e dal consigliere comunale Giuseppe Carrieri, con annessa distribuzione di copia della mozione consiliare presentata a marzo per chiedere l'insediamento definitivo della ruota panoramica. «L'iniziativa è stata un'azione di marketing territoriale straordinaria che ha consentito di impreziosire la città», dice Carrieri, esortando l’amministrazione comunale a trasformare «un evento occasionale in una stabile occasione di crescita e miglioramento, verificando tutte le soluzioni per l'insediamento definitivo della ruota panoramica». Il consigliere di opposizione annuncia anche un’imminente raccolta di firme «per testare il consenso alla nostra idea di dotare Bari di una ruota panoramica in pianta stabile». [red. cro.]