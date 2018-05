«Trattamenti per ulivi? Sono usati da sempre»

di Nicola Pepe

BARI - «Questo è davvero uno strano Paese in cui si dice il contrario di tutto». Il prof. Giovanni Paolo Martelli, emerito di Agraria all’Università di Bari, commenta duramente le nuove proteste sollevate sul fronte Xylella da parte dei sindaci contro il trattamento (preventivo) fitosanitario (tradotto l’uso di insetticidi) contenuto nel decreto Martina di un mese fa che prevede un piano di interventi recependo le direttive europee. In sostanza, se la malattia non si può debellare, l’insetto vettore - la sputacchina - si può fermare.

Professore, sulla Xylella, si è aperto un nuovo movimento, stavolta da parte dei sindaci contro gli insetticidi previsto dal Piano Martina.

«Premetto che non sono un entomologo, ma quando da giovane studiavo Agraria mi hanno sempre insegnato che sull’olivo di Puglia si facevano (e si fanno) almeno due trattamenti insetticidi all'anno: uno in primavera, ad aprile, per la mignola dei fiori; l’altro in estate contro la mosca delle olive. Un paio di anni fa, quando si sono dimenticati di questa cosa, hanno avuto attacchi di mosca che hanno pianta amaramente».

Quindi?

«Delle due l’una: chi oggi protesta e si scandalizza per questo, o se ne è dimenticato oppure non sa di cosa parla. Questa nuova levata di scudi è sulla scia dei movimenti che sono nati e che hanno fatto baccano dal 2013 ad oggi».

Il fronte di protesta parla di sostanze nocive.

«Parliamoci chiaro: tutti gli insetticidi possono evidentemente provocare conseguenze. Ma parliamo di prodotti testati e autorizzati. Anche l'agricoltura biologica dà la possibilità di utilizzare una serie di prodotti chimici ma, evidentemente, sono necessari».

Uno dei principi attivi di cui si parla è l’Acetamiprid...

«Sì, fa parte dei neonicotinoidi e le posso garantire che lo abbiamo testato anche noi in Università e i risultati (contro la sputacchina, ndr) sono stati soddisfacenti. Indubbiamente tali trattamenti possono essere accompagnati anche da interventi di tipo meccanico».

Insomma, prendere o lasciare?

«Ripeto, dobbiamo decidere cosa vogliamo: qui non si tratta di fenomeni da interpretare ma siamo di fronte a un fatto certo. La Xylella non si può curare mentre l’insetto vettore si può fermare. Capisco che è doloroso vedere una pianta di 200 anni eradicata e distrutta, ma mi fa specie vedere migliaia di piante che stanno morendo ovunque».

Chi oggi protesta ritiene che ci siano altre soluzioni?

«Quali? Io mi chiedo: questa brava gente che si agita è andata mai a fare un giro dalle parti di Lecce, verso Gallipoli, nell’area infetta per vedere quale è la situazione? Andasse a vedere cosa è successo a Oria dove un focolaio in via di distruzione è stato sequestrato dalla Procura: sono state infettate centinaia di piante».

Barra dritta dunque?

«Chi crede si possa andare avanti senza fare nulla o con i pannicelli caldi, si sbaglia. Non essendoci la cura contro la Xylella, non resta che contrastare l’insetto. E questo è un periodo critico soprattutto in alcune parti del Salento. Ci sono ad esempio due varietà di olivo molto diffuse, la “Cellina di Nardò” e l’“Ogliarola salentina”, che sono molto vulnerabili. Di certo non saranno le parole a salvarle».