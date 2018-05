Sarebbe morta per cause naturali la turista di 65 anni trovata senza vita ieri mattina in un b&b alla periferia di Bari. La conferma dell’ipotesi, già avanzata nelle prime ore dagli investigatori, arriva dai risultati iniziali dall’autopsia, eseguita nel pomeriggio dal medico legale Biagio Solarino del Policlinico di Bari, che consegnerà i risultati alla Procura a conclusione degli accertamenti. Il pm di turno, Marco D’Agostino, ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti, necessario per disporre le indagini irripetibili. La donna presentava, infatti, lividi sul collo che in un primo momento avevano insospettito gli inquirenti.