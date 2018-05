UN sottufficiale dell'Aeronautica miliare in servizio alla base dell'Aeronautica del 36esimo stormo a Giia del Colle è morto per le ferite riportate in un infortunio sul lavoro. La vittima è il primo maresciallo Antonio Carbone. Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha espresso «a nome suo e di tutto il personale della Difesa - si legge in una nota - affettuose condoglianze e vicinanza alla famiglia, e solidarietà all’Aeronautica militare». «Cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza» anche dal capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano.