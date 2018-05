Banconote false, assegni, schede telefoniche e quadri sono stati sequestrati dalla Polizia all'interno di un box al quartiere San Paolo. L'operazione rientra nel prosieguo di un'indagine che nell'aprile dello scorso anno portò all'arresto di un pregiudicato e al sequestro di 10 pistole, due silenziatori e 500 munizioni di diverso calibro.

Stavolta i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 78 banconote da 500 euro, 130 banconote da 100 euro, 11 banconote da 50 euro e 331 banconote da 20 euro, nonché due banconote da 100 in valuta della Bosnia Erzegovina, presumibilmente false; ma anche 66 assegni bancari, emessi da vari istituti di credito, Banca Popolare di Bari, Banca Carime Unicredit, Monte dei paschi di Siena, Deutsche Bank, Banca Sella, Banca Carige, Banca D’Italia; 52 schede telefoniche dell’operatore telefonico Lycamobile, attive, intestate a cittadini extracomunitari, utilizzate per attività illecite; un quadro con cornice in legno dorato raffigurante l’effige di San Pio; un dipinto ad olio su tela raffigurante un paesaggio, sul cui retro è apposto un certificato di garanzia e autenticità del pittore “FAVELLI”; un dipinto raffigurante un paesaggio con apposta la firma “Renato” e una altro raffigurante un vaso con fiori.

Sulle opere saranno svolti accertamenti per stabilire il valore storico ed economico e risalire ai legittimi proprietari a cui sono stati sottratti.