Due giovani spacciatori poco più che ventenni, entrambi incensurati, sono stati arrestati dai Carabinieri a Gioia del Colle. Nel corso di una perquisizione nella loro abitazione, i militari - insospettiti dall'insolito via vai di tossicodipendente nella zona - hanno rinvenuto circa 12 grammi di “cocaina”, 34 grammi di “hashish” e 5 grammi di “marijuana” suddivisi in dosi e pronti per essere collocati sul mercato, nonché materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Gli operanti hanno altresì sequestrato più di 2.000 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dell’attività illecita, unitamente a fogli manoscritti con annotati nomi e importi dei relativi acquirenti. Nella circostanza è stato segnalato un giovane del posto, controllato subito dopo essere uscito da casa della coppia e sorpreso con una dose di hashish. I due ragazzi arrestati, sono stati trasferiti presso il Tribunale di Bari ove è stata celebrata l’udienza di convalida.