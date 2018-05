Frank, bitettese nato a New York, manager che ama San Nicola

Dollari americani sulla festa di San Nicola di Bari, per il secondo anno consecutivo. Il generoso donatore-sostenitore dello show targato Barucchieri del corteo storico è Frank Bisignano da New York, che ha devoluto diecimila dollari all’organizzazione dell’evento su quale sono appena andati i titoli di coda (e medesimo importo ha stanziato lo scorso anno).

Origini familiari legate a Bitetto, Bisignano è cresciuto a Brooklyn e rappresenta il classico esempio del sogno americano. Negli Usa infatti è un affermato business man (è presidente e amministratore delegato di First Data), da sempre nel mondo della finanza con esperienze significative ai vertici di Jp Morgan chase, Citygroup, ma anche impegnato in attività filantropiche, culturali e umanitarie. Il richiamo delle radici non si può però ignorare. «Il mio bisnonno era nato a Bitetto al pari dei miei nonni», dice, svelando che «il sindaco di Bitetto, Fiorenza Pascazio, d’accordo con le associazioni “I bitettesi della grande area metrpolitana di New York” e “Gli amici americani di Bitetto”, mi ha assegnato la cittadinanza onoraria della città, consegnandomela in occasione della festa del Beato Giacomo, ad aprile 2016».

Quindi la passione per San Nicola e per la sagra era inevitabile?

«Certo. E poi mia moglie Tracy è nata il 6 dicembre, il giorno della celebrazione di San Nicola».

Viene spesso in Puglia a trovare i parenti?

«Io amo tornare a Bitetto e i miei familiari. Cosa che faccio non appena posso».

L’idea di sostenere la sagra di San Nicola è legata anche all’aver conosciuto la direttrice artistica della scorsa edizione, Elisa Barucchieri.

«Elisa Barucchieri ha fatto e fa un magnifico lavoro con le celebrazioni del santo patrono. Ritengo che siamo fortunati di poter usufruire della sua capacità e della sua energia».

Bisignano non ha potuto assistere dal vivo all’edizione appena conclusa del corteo storico di San Nicola di Bari che, come detto, ha generosamente sostenuto, ma in vista della manifestazione del prossimo anno, ancora una volta affidata all’organizzazione della Doc servizi di Bari, ma soprattutto alla creatività e al senso artistico della Barucchieri, farà di tutto per essere nella terra delle sue radici italiane. E certamente non mancherà di far giungere il suo personale apporto «per il piacere di donare bellezza alla comunità intera tramite l'evento nicolaiano». Per la gioia dei baresi e dei tanti «paisà», orgogliosi di essere devoti a San Nicola.