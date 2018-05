BARI - «In relazione alla manifestazione di oggi, presso il Palazzo di Città di Bitonto dal titolo "Danno da vaccino - Costituzionalità dell’obbligo, responsabilità civile e penale", l’Università degli Studi di Bari non ha mai concesso il patrocinio a tale iniziativa che vede, tra gli altri, la presenza di un dirigente medico sospeso dall’ordine dei medici di Firenze e di personalità notoriamente vicine a posizioni antiscientifiche sulle vaccinazioni e a movimenti no vax». Lo precisa in una nota lo stesso Ateleno barese. «L'Università di Bari è sempre stata dalla parte della scienza e di chi opera nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di vaccini e di obbligo vaccinale e rimanendo in linea con quanto messo in campo da Società Scientifiche sul tema a tutela della Salute Pubblica» conclude la nota.