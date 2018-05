Agguato a Bari, ferito un 37enne a San Girolamo

BARI - Un uomo di 37 anni, Michele Loseto, con piccoli precedenti di polizia tra cui un furto di carburante, è stato ferito da colpi di pistola da persone non ancora identificate mentre si trovava in una strada del quartiere San Girolamo, a Bari, nei pressi delle case popolari. E' successo alle 5. L’uomo è stato colpito a una gamba da un solo proiettile e non versa in pericolo di vita.

Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dove è ora sotto osservazione. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile. Agli investigatori Loseto non è stato in grado di riferire la dinamica del ferimento.