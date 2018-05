Sblocco proroga Cig per tre aziende pugliesi

BARI - Il decreto ministeriale numero 44 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale ha previsto l’estensione temporale dei termini per la Cassa integrazione in deroga per i lavoratori di Alba Service di Lecce, Santa Teresa di Brindisi e Fondazione Petruzzelli di Bari. «Abbiamo lavorato e profuso ogni sforzo per raggiungere questo importante obiettivo - afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - Questa soluzione restituisce a circa 300 lavoratori una speranza, ci consente, nel caso di Santa Teresa, di mettere in sicurezza il piano industriale per tentare il salvataggio della partecipata. Per i lavoratori del Petruzzelli potremo ora portare avanti politiche attive del lavoro a sostegno della crisi. Siamo sempre stati molto determinati, nei giorni scorsi avevamo perfino chiesto di poter procedere autonomamente all’erogazione dell’ammortizzatore sociale, dal momento che non c'era più tempo da perdere».

«Il mancato sblocco della Cig in deroga ha fatto tremare i polsi di tante famiglie di lavoratori già provati dalla sorte delle partecipate, cancellate dalla legge Del Rio - commenta l'assessore con delega al Lavoro e alla Formazione della Regione Puglia, Sebastiano Leo - Abbiamo lottato a lungo per vedere riconosciuto ai lavoratori questo ammortizzatore sociale, senza mai darci per vinti».

«Si tratta di un risultato importante, reso possibile dalle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia a supporto delle crisi aziendali - ha detto il presidente della Task Force Leo Caroli - vigileremo perché tutti piani di rilancio aziendale e di reindustrizzazione in essere si concludano positivamente con il consolidamento dell’occupazione».