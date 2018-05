«Fido fa cacca ovunque? E io metto le telecamere»

di Antonella Fanizzi

Escrementi umani nelle aiuole di piazza Umberto e sotto i portici di corso Italia. E deiezioni canine, purtroppo, ovunque. Il titolare di una scuola di danza nel quartiere Carrassi, a pochi metri da viale della Repubblica, ha affisso un cartello vicino all’ingresso: «Attenzione. A seguito dei continui disagi a causa degli escrementi dei vostri cani, l’area è stata sottoposta a videosorveglianza». Proprio così: non telecamere contro i ladri, non «il grande fratello» per prevenire furti o per garantire la sicurezza, ma dispositivi elettronici attivati con l’obiettivo di dare un volto agli sporcaccioni.

È bene chiarire. Questo non è un atto di accusa contro gli amici a quattro zampe, bensì contro i loro padroni che all’interno delle abitazioni private si prendono cura degli animali e dell’ambiente, ma che non si fanno scrupoli di trasformare i luoghi pubblici in un latrina.

Ieri il grido di protesta, l’ennesimo, si è levato dai genitori dei bambini che dopo quattro giorni di festa sono tornati in classe. Le piste ciclabili di via Re David e di via De Ruggiero e tutti i marciapiedi che circondano gli edifici scolastici della zona sono percorsi a ostacoli. Le cacche abbandonate per terra mandano su tutte le furie mamme e papà, costretti a strattonare i piccoli per evitare che le deiezioni vengano calpestate.

Il problema, a dire il vero, riguarda tutta la città. Segnalazioni e denunce arrivano in particolar modo dal Libertà, ma nessun quartiere può ritenersi un’isola felice.

La situazione, con l’arrivo dell’estate accompagnata dalle alte temperature, non può che peggiorare. Fra cacche e urina il fetore è insopportabile. I cittadini, anche quelli che in maniera corretta vanno a passeggio con il cane al guinzaglio e con paletta e sacchetto obbligatori per raccogliere i bisognini, invocano la tolleranza zero.

Le aree bersaglio sono quelle che costeggiano gli edifici pubblici: uffici, scuole, chiese, piazze, giardini, il lungomare. Tutti luoghi frequentati dai bambini, dalle mamme con i passeggini, dagli anziani, dai baresi a spasso.

Lo scorso anno la polizia municipale ha emesso 65 verbali, il doppio rispetto al 2016. Eppure i cittadini per bene mettono in evidenza situazioni critiche che aumentano con il passere dei mesi: sono sempre più numerose le famiglie che adottano o che acquistano un cane, che pubblicizzano il valore della compagnia degli amici a quattro zampe, ma che comunque non rispettano né la legge né le regole del vivere civile. I vigili urbani fanno quello che possono, anche perché la difficoltà consiste nel sorprendere sul fatto i padroni dei cani: nel 2017 sono scattate 80 multe per cani senza guinzaglio (31 in più rispetto al 2016) e ulteriori 90 per omissione dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e per mancata presentazione del libretto sanitario del cane.

A chi cammina con la mano al naso non resta che volgere gli occhi al cielo: ogni tanto le nuvole si fanno minacciose ma il temporale non arriva. Del resto è assurdo pensare di riporre speranze nella pioggia per lavare le strade e restituire un po’ di decoro al centro abitato infestato dagli escrementi che attirano anche gli insetti.

Intanto l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, ieri mattina ha inviato le spazzatrici dell’Amiu per bonificare la pista ciclabile di via De Ruggiero.