Casamassima, le strappa le mutande e tenta di violentare la sua ex nei giardini

Le ha sfilato i pantaloni, strappato le mutandine e si è denudato per violentarla nella villa comunale. Un 30enne di Casamassima ha cercato di abusare della sua ex compagna trasformando una relazione sentimentale ormai finita in una vicenda di stalking e violenza sessuale. La donna, una giovane 20enne del posto, ha resistito all’aggressione e le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che si sono precipitati in suo aiuto facendo desistere l'uomo.

Soccorsa dal personale medico, la donna, provata dall’accaduto ha deciso di raccontare tutto ai Carabinieri che, nel frattempo erano intervenuti. La giovane ha così riferito le angherie ed i soprusi che lei e la sua famiglia avevano dovuto subire dallo scorso mese di novembre, quando, dopo quasi due anni di convivenza aveva deciso di interrompere quella relazione sentimentale.

I militari della stazione di Casamassima, sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale, Giulia Romanazzi, hanno arrestato il 30enne per tentata violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Bari.