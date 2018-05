E' stata arrestata dalla Polizia la seconda donna responsabile del furto avvenuto all'interno di una gioielleria di piazza Moro a Bari. Lucia Sedicina, 47 anni, è stata posta ai domiciliari in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari. In base alle indagini della sezione falchi della Squadra mobile, sarebbe stata lei - unitamente alla 34enne Annarita Losavio - già arrestata il 17 gennaio scorso per lo stesso episodio - a fare il colpo.

Grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza della gioielleria, è stato accertato che una delle due donne, fingendosi cliente della gioielleria, aveva intrattenuto l’addetta alle vendite del negozio mentre la propria complice, approfittando della distrazione della commessa, si era impossessata di numerosi oggetti d'oro, prelevati dalle vetrine espositive lasciate inavvertitamente aperte dai commessi durante la descrizione dei prodotti ai clienti, per un valore di Euro 5mila e 341 euro. Le due donne, riprese dall’impianto di videosorveglianza della gioielleria che le ha immortalate nell’atto di impossessarsi dei gioielli, si erano successivamente dileguate percorrendo le vie limitrofe.