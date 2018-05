Questa mattina i sindaci di Bari, Antonio Decaro, e di Assisi, Stefania Proietti, hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione con l’obiettivo di sviluppare e consolidare i proficui rapporti di amicizia e solidarietà attraverso la reciproca promozione delle due città, la cooperazione e gli scambi in ambito religioso, sociale, culturale e turistico. Le due comunità vantano infatti forti legami storici, religiosi, spirituali e artistici, e nel tempo hanno dato un notevole contributo allo spirito del dialogo e della tolleranza nel nome di San Francesco e di San Nicola. All’incontro ha partecipato anche il presidente della commissione consiliare Culture Giuseppe Cascella, promotore dell’accordo.

«Oggi sottoscriviamo un protocollo che ci accompagnerà in questo patto di amicizia lungo un percorso religioso di fede che apre anche la possibilità di nuovi scambi sociali e culturali nel nome dei valori di accoglienza e pace che accomunano le nostre genti» ha detto Decaro.

“San Francesco è patrono d’Italia e di tutti i Comuni d’Italia, e dunque è anche il nostro patrono in questo servizio straordinario che siamo chiamati a svolgere. Ci sono tanti tratti che accomunano Bari e Assisi su temi e valori fondanti come l’accoglienza di coloro che soffrono, e che si trasfondono nel nostro essere rappresentanti istituzionali, nel nostro impegno quotidiano. Il nostro primo passo oggi guarda a questo comune humus formalizzando una collaborazione che promuova lo sviluppo culturale e turistico, anche valorizzando in chiave attuale il cammino di Francesco che, in viaggio per la Terra Santa, ha visitato la vostra terra».

Al termine dell’incontro Antonio Decaro ha donato a Stefania Proietti la sacra manna di San Nicola, ricevendo in cambio un ramoscello d’ulivo d’Assisi ricoperto d’argento, simbolo e augurio di pace.