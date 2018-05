San Nicola che la festa inizi: lasciate le auto e usate i bus

BARI - E che festa sia. Nel segno della tolleranza zero in chiave di sicurezza e legalità, e in nome dell’accoglienza e della pace sotto l’egida di san Nicola.

L’edizione 2018 del corteo storico del santo patrono inizia oggi, con un giorno di anticipo rispetto alla consuetudine per concludersi mercoledì, per la gioia di baresi e pellegrini che, durante la «quattro-giorni», tra celebrazioni e manifestazioni collaterali, potranno assistere (e anche partecipare) all’attesa rappresentazione-ricostruzione della della mirabile impresa dei 62 marinai ormai quasi mille anni fa. Così, «San Nicola viene dal mare», titolo della manifestazione targata Doc servizi affidata per il secondo anno consecutivo alla direzione artistica della poliedrica Elisa Barucchieri, getta un ponte ideale tra Oriente e Occidente, ma soprattutto crea un ideale collegamento con l’imminente arrivo in città di Papa Francesco e dei capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente (il 7 luglio), sullo sfondo del messaggio universale improntato a fede e fratellanza.

STOP ALLE AUTO - Capoluogo quindi blindato da giorni, con Palazzo di Città che rinnova l’invito ad abbandonare i mezzi privati per utilizzare parcheggi di scambio periferici (grazie a 5mila posti auto disponibili) e bus navetta (potenziate le linee che saranno in servizio dalle 5 del mattino alle 2 di notte), in modo da evitare ingorghi e stress da circolazione paralizzata e/o impazzita. In particolare, le aree di sosta dedicate allo scambio sono quelle del park&ride - lungomare Vittorio Veneto, spiaggia Pane e Pomodoro, Largo Due Giugno, Polipark e banchina Massi al Porto - alle quali si aggiungono i parcheggi di Piscine Comunali (area mercato ex tennis ed capolinea dell’Amtab), Vivale Orlando, complanare nei pressi della Guardia di Finanza e via di Maratona.

LINEE AMTAB - L’obiettivo è rendere il più agevole possibile (o meno caotico), raggiungere i luoghi della festa, da Bari vecchia al lungomare tutto, fino a corso Vittorio Emanuele e piazza Libertà. Martedì poi, sarà istituita una navetta di collegamento - il servizio sarà continuo - tra l’ansa di Marisabella e il varco Dogana, con percorso interno Porto a servizio dei pellegrini, dalle 2,30 del mattino a mezzanotte.

Numerose le linee Amtab - 1, 2, 2/, 4, 10, 12, 20/, 22, 27 e 42 - che subiranno variazioni sia per quanto riguarda il percorso, sia in relazione agli orari, per tutti i quattro giorni della festa del santo patrono. Verrà quindi posticipata a mezzanotte la partenza dell’ultima corsa delle linee 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53.

CHIUSURE - D’altronde, a scanso di equivoci, sul lungomare Imperatore Augusto, dove ci sarà la rievocazione dello sbarco, è in buona parte della città vecchia, già da giorni è proibita la circolazione veicolare, che stasera (dalle 22 alle 2), domani pomeriggio e per tutto martedì e mercoledì verrà estesa a corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari) e lungomare Di Crollalanza, con l’aggiunta delle vie ad essi collegate.

RESIDENTI - I residenti di Bari vecchia avranno a disposizione il parcheggio gratuito presso la banchina Massi, all’interno del Porto, come già sperimentato nei giorni scorsi con il villaggio di Coldiretti.

Ricordiamo inoltre che dalle 17 alle 22 di domani è istituito il doppio senso di circolazione su piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75).

Il divieto di transito e di fermata introdotto sull’ampio perimetro del corteo storico e su gran parte della viabilità contigua, secondo l’ordinanza adottata dalla polizia municipale, terminerà alla mezzanotte di lunedì. Ma occhio in ogni caso alla cartellonistica perché per esigenze particolari i divieti potrebbero subire un prolungamento.