Truffa nella curatela fallimentare, sequestrati beni ad avvocato barese

BARI - Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari, è stato disposto il sequestro conservativo di beni nei confronti dell'avvocato quarantottenne barese Marco Vignola, ex curatore fallimentare della società Nova Tessile srl. Il sequestro, per un valore complessivo pari a circa tre milioni e settecentomila, è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza dopo un’attività investigativa derivata da accertamenti antiriciclaggio svolti dopo il versamento di un assegno di 800mila euro, intestato ad una curatela fallimentare, sul conto personale di Vignola.

Vignola, condannato a due anni e quattro mesi di reclusione (i due anni furono poi oggetto di indulto) per i reati di peculato, truffa aggravata, falso ideologico e per reati tributari nell’ambito della curatela fallimentare a lui affidata relativa alla società Nova Tessile srl, in circa un decennio si era appropriato di oltre 1,5 milioni di euro, di cui aveva poi restituito solo 835mila euro. Sulla vicenda, dopo la condanna definitiva, sono state svolte indagini erariali che la Procura contabile, valutando il danno patrimoniale arrecato dall’ex curatore fallimentare nonché il danno di immagine, ha stimato appunto in circa 3 milioni e settecentomila euro proponendo il sequestro conservativo.

Sequestrate quote relative a 29 immobili (tra appartamenti e locali) a Bari (14 immobili), Vietri di Potenza (8 immobili), Conegliano (4) e San Vito di Cadore (3). Vignola è stato citato in giudizio per il prossimo 31 maggio.

Su Vignola pendeva un’indagine penale avviata da accertamenti antiriciclaggio che avevano segnalato il versamento su un conto personale del legale di un assegno di 800.000 euro. All’esito degli accertamenti, la Procura della Repubblica di Bari formulò a carico di Vignola una richiesta di rinvio a giudizio con 127 capi di imputazione. Nel dicembre 2015 - a seguito di richiesta di patteggiamento - il gup di Bari applicò al professionista la pena (divenuta poi irrevocabile nel febbraio 2016) di due anni e quattro mesi di reclusione (due anni furono dichiarati estinti per indulto) per peculato, truffa aggravata, falso ideologico e per reati tributari, connessi alle appropriazioni di Vignola nella gestione della curatela fallimentare della Nova Tessile srl, dal 2001 al 2010.

Secondo l'accusa, Vignola si appropriò dei canoni di locazione dei vari immobili della società in fallimento; creò falsa documentazione per giustificare le spese della curatela e falsi mandati di pagamento a firma di giudici e cancellieri del Tribunale di Bari per prelevare al proprio fine denaro di pertinenza della curatela.