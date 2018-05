Alimenti non sicuri tra gli stand di Federicus

ALTAMURA (BARI) - Oltre 100 kg di salumi e formaggi sono stati sequestrati per irregolarità sulla sicurezza alimentare dai carabinieri forestali durate controlli negli stand della manifestazione storica «Federicus» ad Altamura. I militari hanno anche complessivamente multato gli espositori per oltre 10.000 euro. Più di 20 i controlli eseguiti a tutela del consumatore sulla qualità e conservazione delle merci deperibili e soprattutto sulla tracciabilità ed etichettatura degli alimenti che erano pronti per la somministrazione.

I militari hanno accertato in diversi casi la non idoneità delle condizioni di vendita e di conservazione delle merci in piena violazione delle norme igieniche poste a tutela della salute pubblica. I controlli hanno interessato anche gli aspetti documentali e la verifica dei titoli abilitativi alla vendita in possesso degli espositori, riscontrando, anche qui, diverse irregolarità amministrative come la mancata registrazione dell’attività.