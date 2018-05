Rifiuti speciali e da cantieri smaltiti illecitamente

BARI - Avrebbero trasportato illecitamente oltre 3.500 tonnellate di rifiuti bituminosi speciali e materiale proveniente da lavori edili e di scavo (terra e rocce), conferendoli senza autorizzazione in dieci diverse discariche pugliesi. I titolari di un’azienda barese specializzata in scavi e trasporti sono ora indagati per gestione illecita di rifiuti speciali e sette veicoli industriali (6 autocarri e un semirimorchio) sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Il valore commerciale dei mezzi sequestrati è di circa 1,4 milioni di euro.

Stando alle indagini della Guardia costiera di Bari, coordinate dal pm Baldo Pisani, la ditta era sprovvista dell’iscrizione obbligatoria all’Albo nazionale gestori ambientali in quanto sospesa. Gli accertamenti sono iniziati nel dicembre 2015 dopo un controllo di routine ad un mezzo pesante proveniente da un depuratore comunale. Sono stati così acquisiti ed esaminati quasi mille Formulari di identificazione dei rifiuti (Fir) che hanno consentito di accertare «una consistente e reiterata gestione illecita di rifiuti».

Oltre ai due attuali indagati, titolari della ditta barese destinataria del sequestro, sono al vaglio degli inquirenti le posizioni dei titolari delle stesse discariche interessate.