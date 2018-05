San Nicola, «Il nuovo Uomo», tra i temi del corteo storico

BARI - «L'acqua, il nuovo Uomo, il ponte tra Oriente e Occidente: San Nicola viene dal mare». Sono i temi sui quali si articola l’edizione 2018 del corteo storico che ricorda la traslazione delle ossa del santo da Myra (Asia Minore) a Bari nel 1087, in programma il 7 maggio. Al corteo prenderanno parte 500 figuranti, danzatori, ballerine, cavali e cavalieri, e l'attore Pino Insegno che darà voce a San Nicola per raccontare l'avventura dei 52 marinai. Questa parte 'spettacolarè sarà preceduta, il giorno 6, da una fedele ricostruzione storica animata curata - come tutta la manifestazione - da Doc Servizi Bari, che si snoderà nella città vecchia.

«Si respira già un’aria di festa - ha esordito il sindaco Antonio Decaro presentando la manifestazione stamattina - e testimonia un’attesa che dura da anni, una tradizione che lega la storia di San Nicola a quella della nostra città e la ha resa simbolo di pace, dialogo tra Oriente e occidente non a caso il Papa l’ha scelta per incontrare gli ortodossi a luglio. Dovremmo sforzarci di trasformare questa tradizione in un evento spettacolare che possa attirare un gran numero di turisti».

«Una città dunque aperta al dialogo - ha aggiunto l’assessore al turismo Silvio Maselli - Il corteo non può mancare, ricorda un fatto storico che ha segnato il legame tra Oriente e Occidente». Ha preso quindi la parola la coreografa Elisa Barrucchieri che ha illustrato i temi e i sei quadri nei quali si articolerà il corteo.

«I temi prima di tutto 'Il novo uomò - ha esordito - che si alterna con il tema dello scorso anno, l'eterno femminino che è in tutti noi. Un visione maschile dettata anche dai troppi avvenimenti di violenza che stanno costellando il presente. Il corteo sarà dunque una moderna lettura del genere maschile: forte, emotivamente maturo che non ha paura di rispettare donne e bambini. Tra gli uomini nuovi anche i ragazzi assistiti da una associazione che si occupa di recupero sociale».

«Altro elemento è l’acqua - ha aggiunto - il legame con il mare, i commerci, i legami tra popoli, e per rappresentarla sotto l’edificio del Municipio saranno poste tre ampie bocce colme d’acqua in cui danzeranno alcune ballerine». La storia di san Nicola e i suoi miracoli saranno accompagnati dalla danza aerea che ha avuto successo nelle scorse edizioni.

«Quest’anno - ha continuato Barrucchieri - la danza area si snoderà lungo tutto il tragitto con tre grosse sfere sospese in aria che illustrano tre miracoli». La manifestazione sarà dedicata a quattro giovani che lo scorso anno morirono in un incidente d’auto mentre stavano raggiungendo Bari per la sagra.