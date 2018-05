Allerta meteo: in arrivo venti forti e mareggiate

BARI - Il prefetto di Bari, Marilisa Magno, con un comunicato rende noto che la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per condizioni avverse in Puglia dalla tarda mattinata di domani, 2 maggio e per le successive 24-36 ore.

Si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, sud-orientali. Mareggiate lungo le coste esposte.