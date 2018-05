Emiliano: «Dopo Matteo il Pd vuole vivere ora avviamo una discussione con il M5S»

BARI - «Nell’impropria intervista televisiva abbiamo avuto la rivendicazione cocciuta ed infantile di un programma di governo e di una coalizione verdiniana, sconfitti ripetutamente dal referendum del 4 dicembre e dalle elezioni del 4 di marzo». Così, in una nota, il presidente della Regione Puglia e leader della corrente Fronte democratico, Michele Emiliano, ha commenta l’intervista rilasciata da Matteo Renzi a Fabio Fazio durante il programma Che tempo che fa.

«Per ben due volte a distanza di pochi mesi - continua Emiliano - il segretario-premier del Pd si è dovuto dimettere da tutto. Ciononostante insiste nel voler riproporre il suo ruolo di leader formale o di fatto, senza prendere atto del giudizio degli elettori. Che hanno sconfitto certamente queste prospettive programmatiche e certamente colui che le aveva indicate al partito, oltre che tutti noi, senza però trasformare l’intero partito - prosegue il governatore - in un oppositore preconcetto di ogni altra ipotesi politica del Paese».

Per Emiliano, «non si può non essere accanto al Pd, a Maurizio Martina, ai singoli militanti del partito che fanno da sempre il loro dovere dentro una comunità pensante che mai nella sua storia è stata malmenata nella sua regola più importante, quella della collegialità delle decisioni». Da cui la conclusione: «Ognuno di noi, al proprio livello di governo costruisce collegialmente (nella mia regione addirittura con la partecipazione di tutti i cittadini oltre che dei membri del Pd) il programma di governo, lo presenta alle elezioni e, in caso di vittoria, lo realizza».

L’affondo di Emiliano non si è fermato a queste prime considerazioni: «Il Pd, dopo le dimissioni del suo ex-segretario - riprende il governatore -, vuole ricominciare a vivere. Bunkerizzare quel che rimane del partito - prosegue il Presidente della Regione Puglia - è triste ed anche inutile, perché non serve neppure a difendere ciò che di buono il Pd ed il suo leader sono comunque riusciti a fare nella scorsa legislatura».

Emiliano traccia poi la linea della sua corrente: «Aprire una discussione franca col M5S per salvaguardare i nostri punti di vista politici e le nostre conquiste, sia pure negoziandoli col partito di maggioranza relativa partendo dai programmi di quest’ultimo, serve al Pd ed è utile all’Italia». E ancora: «La Direzione di giovedì - rileva - sarà dunque decisiva e per questo nessuno deve mancare, anche solo per difendere la memoria di un leader che, comunque sia andata a finire, abbiamo tutti rispettato nelle sue prerogative, anche quando non eravamo per nulla d’accordo con le sue azioni politiche». «Chiediamo rispetto delle regole e di tutti gli iscritti - conclude - e senso del limite nel ritenere che un “io” un tempo carismatico possa essere in permanenza l’equivalente di una comunità democratica che decide secondo il proprio statuto».