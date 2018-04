«Vi racconto cosa è successo in questi 10 anni nel porto»

Nei giorni scorsi, com’è noto, un’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato in carcere 21 persone ritenute organiche al clan Capriati. Tra le accuse, l’infiltrazione di esponenti del clan nella gestione dei servizi portuali. Una storia che viene da lontano, come ricostruito in un nostro recente servizio: alcune persone imparentate o contigue alla nota famiglia di Barivecchia, furono assunte dalla Multiservizi Portuali e sono poi confluite - come impone la legge - nella cooperativa Ariete che attualmente gestisce quei servizi perché vincitrice di gara bandita dall’Autorità portuale.

Delle vicissitudini - nel bene e nel male - che da oltre 10 anni si consumano nel porto cittadino, abbiamo parlato col manager Manlio Guadagnuolo, già commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Bari e amministratore delegato della Bari Porto Mediterraneo.

Ingegnere, lei è un esperto manager nel settore dei trasporti e un profondo conoscitore del porto di Bari, cosa pensa di quanto sta accadendo in questi giorni?

«Nulla di nuovo, tale situazione era già stata evidenziata nella relazione della Commissione ministeriale del 5 maggio 2009, presieduta da un autorevole magistrato del Consiglio di Stato».

Cosa diceva la relazione?

«Tra l’altro, che l’allora presidente dell’Autorità portuale Francesco Mariani, utilizzava soggetti con trascorsi penali certificati come addetti di security. Per tale motivo, ma anche per altre anomalie, l’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti procedette al commissariamento dell’Authority».

Il Tar Puglia però annullò il provvedimento.

«Già».

Lei all’epoca era amministratore delegato della Bari Porto Mediterraneo. Che cosa successe?

«Avevamo chiuso i bilanci sempre con avanzi di gestione, ottenuto risultati evidenti e riconoscimenti anche in ambito internazionale. La Bpm era considerata società di eccellenza nel settore dello shipping, grazie alla conduzione manageriale della società, alla gestione delle Stazioni Marittime, alla qualità dei servizi di supporto ai passeggeri e all’incremento esponenziale dei traffici traghetti e crociere, gestiti in esclusiva dalla Bari Porto Mediterraneo in forza della concessione dell’Autorità Portuale, che fu poi annullata nonostante lo stesso presidente Mariani avesse riconosciuto che i risultati di gestione della Bpm erano “ottimi”. Ma non lo dico io, lo si evince proprio nella famosa relazione della Commissione ministeriale».

Poi la Bpm è stata liquidata e la cooperativa Multiservizi Portuali ha cessato di esistere.

«A quel punto l’Autorità Portuale si è riappropriata delle Stazioni Marittime e ha affidato i servizi residuali di supporto ai passeggeri al Consorzio GSA, alla cooperativa Ariete e alla società in-house Porti Levante Security. Credo che l’Authority abbia abdicato al proprio ruolo istituzionale di vigilanza e controllo sulle attività nel porto, affidatole dalla legge. Con le evidenti conseguenze».

Ma da circa un anno c’è una nuova testa: il presidente Ugo Patroni Griffi. Ed è nuova anche l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

«Mi auguro che la nuova gestione non continui ad operare sulla scia della precedente e che sia in grado di apportare un cambiamento di rotta. Io, purtroppo, ancora non lo vedo».

Un suggerimento a Patroni Griffi per «cambiare rotta»?

«In primis, di determinare in fretta una nuova visione strategica del porto di Bari, al passo con le evoluzioni dei mercati internazionali dei traffici, con il moltiplicarsi dell’attrattività turistica del territorio, e che sia capace di cogliere le opportunità derivanti dalle agevolazioni fiscali e dalle semplificazioni amministrative, attraverso la redazione del nuovo Piano regolatore portuale, perché quello vigente è ormai superato e risale ad oltre quarant’anni fa. Quindi, di realizzare con solerzia le infrastrutture strategiche. Non è possibile, ad esempio, non avere ad oggi un ormeggio adeguato e una banchina attrezzata per le navi di nuova generazione».

E Marisabella?

«Insieme al Genio Civile Opere Marittime, nel 2006, quando ero commissario straordinario dell’Autorità Portuale, eravamo riusciti a sbloccare la realizzazione dell’opera. Ora, è mai possibile che, a distanza di 12 anni, i lavori appena iniziati siano stati sospesi e mai ripresi, provocando un notevole incremento dei costi? Perché non si ricercano e non si sanzionano i responsabili di tanta negligenza?»

Da qualche anno, di tanto in tanto, fa capolino il progetto del porto turistico sul Molo San Cataldo. Cosa ne pensa?

«Si tratta di un progetto ancora in stato del tutto embrionale. Ma comunque io lo realizzerei in altra area. Bari sta diventando una città di grande interesse turistico, con ulteriori ampi margini di sviluppo. Per questo, è necessario realizzare un importante porto turistico che sia soprattutto di stazionamento, mentre sul Molo San Cataldo non vi sarebbero gli spazi necessari per la creazione delle strutture a terra per i servizi. Si pensi, inoltre, alle notevoli ricadute occupazionali di un porto turistico di stazionamento, che, considerando l’indotto, richiede 6-7 addetti per ogni posto barca».

Nessuno ha mai realmente affrontato il problema di un porto così dentro la città e così separato dalla città.

«Il più grande progetto che si possa realizzare per il porto e forse anche per Bari, quello di integrazione urbana porto-città, abbattimento delle barriere doganali e recupero del waterfront. Il porto è l’unica porzione di territorio pulsante sul mare al di là della strada che costeggia il lungomare e che rappresenta la naturale espansione della città, attraverso il borgo antico, verso il mare. Si tratterebbe di un progetto meraviglioso, capace di cambiare radicalmente il volto della città e il suo futuro turistico, culturale, economico e occupazionale». (red. cro.)