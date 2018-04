A Bari un aperitivo in punta di diritto

Una maniera per avvicinare e decodificare il linguaggio delle leggi a beneficio di una platea di persone la più vasta possibile. È il senso dell’iniziativa «Aperididiritto», una serie di incontri-aperitivo, sullo stile dei salotti letterari, che prende il via il 4 maggio, nel foyer di «Anchecinema», a Bari. Primo appuntamento dedicato ai consumatori e ai contenuti delle leggi che li tutelano e che spesso i consumatori non conoscono.

L’evento è organizzato da «DiDiritto» di Slr (Studi legali riuniti), un esempio unico di approccio multidisciplinare alle questioni, con professionisti e consulenti che si sono incontrati via Internet e, attraverso la rete, possono collaborare tra loro dialogando in maniera continua, anche a distanza, per valutare ed eventualmente affrontare da diversi angoli prospettici le questioni poste.

L’incontro del quattro maggio è aperto a tutti, ma a numero limitato per il salotto di “Anchecinema” e comunque in diretta streaming per chi non riuscisse a prenotarsi al numero 080.5575629 o inviando una mail a segreteria.srl@didiritto.it. Per AperidiDiritto è previsto un calendario di eventi fino a ottobre.