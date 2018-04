Il Comune di Bari scommette sul progetto M.U.S.I.C.A.

BARI - Il Comune scommette sulle Smart Cities. Lo fa in collaborazione con Exprivia, Links e Ibm. Le imprese, con la supervisione della Ripartizione innovazione tecnologica, hanno realizzato un sistema informatizzato di governance urbana che sfrutta i big data e ha l'obiettivo di rendere l’amministrazione sempre più trasparente e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il sistema si inserisce all’interno del progetto M.U.S.I.C.A. (Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili), finanziato nell’ambito del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013, della durata di tre anni, volto a rendere l’amministrazione sempre più trasparente e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il progetto prevede l’aggregazione e l’analisi su un unico cruscotto web (Urban Control Center) delle informazioni acquisite da diverse fonti di dati, interne al Comune (come Polizia Municipale, Anagrafe, SIT Patrimonio e Asset Pubblici, Ripartizione Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC) ed esterne (tra cui Istat, Arpa, AMIU, AMGAS, Enel, AQP e Amtab), oltre a quelle provenienti da diverse infrastrutture connesse al sistema (come le videocamere di sicurezza, i social network del Comune di Bari, l’applicazione BaRisolve).

L’integrazione di queste informazioni consente di visualizzare una mappa urbana con un’immagine completa della città a supporto delle decisioni strategiche e operative del Comune di Bari negli ambiti ambiente, energia, sicurezza e benessere del cittadino. Molteplici sono gli scenari di simulazione attivabili grazie al ‘cervellone digitale’ e utili a pianificare le azioni e gli investimenti sia dal punto di vista urbanistico che sociale.

Ad esempio, integrando i dati sull’inquinamento con quelli meteo è possibile fare previsioni in grado di gestire meglio il traffico cittadino quando si rende necessario mantenere sotto soglia i livelli di smog. Il sistema, inoltre, consente di incrociare parametri riferiti all’ambiente e all’efficienza energetica della città per gestire in maniera sostenibile l’illuminazione pubblica e di monitorare la qualità del servizio di raccolta rifiuti, permettendo, in futuro, di verificare il corretto conferimento da parte dei cittadini nel rispetto delle ordinanze comunali. In un’ottica Smart City, infine, la piattaforma si integra con l’app BaRisolve coinvolgendo direttamente i cittadini che potranno inviare segnalazioni di vario genere come buche stradali, rifiuti abbandonati, manutenzione del verde pubblico arricchendo così i dati di monitoraggio urbano a disposizione del Comune.

Negli uffici di alcune Ripartizioni del Comune sono stati installati i sensori multiprotocollo forniti da Tera che, rilevando alcuni indicatori, sono in grado di modificare in real-time le condizioni ambientali ed energetiche degli uffici in funzione del clima e della presenza di persone. Il progetto prevede che in futuro vengano installati sensori anche nei sottopassi della città per segnalare, ad esempio, gli allagamenti in tempo utile per evitare situazioni di pericolo o intasamenti.

«Siamo fiduciosi – dichiara Felice Vitulano, Chief Technical Officer di Exprivia Spa – che, al termine dei tre anni destinati al progetto MUSICA, la città di Bari possa rappresentare una best practice di Smart City a livello nazionale. Da qui si potrà ripartire per implementare il sistema con tutte le potenzialità offerte delle reti 5G, che renderanno le città sempre più connesse e le amministrazioni in grado di prendere decisioni operative su traffico, sicurezza e mobilità anche in real time».

«Il progetto M.U.S.I.C.A. - ha commentato Angelo Tomasicchio, Assessore all’Innovazione Tecnologica del Comune di Bari - rientra in una visione complessiva che vede l’amministrazione comunale e la Ripartizione Innovazione Tecnologica impegnate concretamente nell'abbattimento del digital divide, nello sviluppo dell'innovazione e nella ricerca continua della modalità migliore per comunicare direttamente con i cittadini. Con M.U.S.I.C.A. il Comune ha ricevuto anche diversi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, come il “Premio 10x10 = 100 progetti per cambiare la PA”, promosso dal Forum PA 2017, per il miglior progetto nel campo “Smart City, Big Data e IoT” e un “Best Practice Award” al premio EPSA 2017 promosso dall’European Institute of Public Administration. Riconoscimenti da condividere con Exprivia e l’intero gruppo di lavoro».