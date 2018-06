Bari, «Le Università Italiane per la Città Sostenibile»

Venerdì 29 giugno, nell’aula Videoconferenze del Politecnico, in via Amendola 126/b, «Le Università Italiane per la Città Sostenibile». Alle 9.30 introduce e coordina Nicola Martinelli, delegato del Politecnico di Bari per la Rus. Dalle 11, workshop tematici: «Formare cittadini per comunità sostenibili e resilienti». Coordinatori: Alessandra Bonoli di Alma Mater Studiorum; Gabriella Calvano dell’Università degli Studi di Bari. Discussant: Enrico Giovannini di Asv. «Immaginare e ridisegnare città e territori sostenibili: il ruolo della ricerca». Coordinatori: Fabio Pranovi, Ca’ Foscari Venezia; Eugenio Morello, Politecnico di Milano. Discussant: Patrizia Lombardi Politecnico di Torino. «A servizio della città e dei territori: il public engagement delle Università sugli Sdgs. Coordinatori: Massimiliano Rossetti, Università degli Studi di Milano-Bicocca; Michele Dassisti, Politecnico di Bari. Discussant: Barbara Scozzi, Politecnico di Bari